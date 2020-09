Θεσσαλονίκη

Μετρό Θεσσαλονίκης: θανάσιμος τραυματισμός εργαζόμενου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στον σταθμό Αγίας Σοφίας.

(εικόνα αρχείου)

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Τετάρτης, ένας 54χρονος εργάτης του Μετρό στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο άτυχος άντρας έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων και χτύπησε στο κεφάλι. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στον σταθμό Αγίας Σοφίας.

Στο σημείο έφτασαν σε ελάχιστα λεπτά μια μοτοσικλέτα και ένα όχημα του ΕΚΑΒ, ενώ αμέσως μετά έφτασε το ασθενοφόρο και η κινητή μονάδα. Δυστυχώς, ο 54χρονος είχε καταλήξει.

Τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού του 54χρονου άντρα διερευνά η Αστυνομία.