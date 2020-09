Κυκλάδες

Φωτιά και στην Άνδρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην Άνδρο.

Μια ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, αυτή τη φορά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ζαγανιάρης της Άνδρου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή, ενώ η κατεύθυνση της φωτιάς είναι προς τη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρού17 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.