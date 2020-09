Ηράκλειο

Επεισόδια με τραυματίες στην Κρήτη

Πετροπόλεμος και χημικά με “φόντο” τις αιματηρές συμπλοκές ανάμεσα σε ντόπιους με αλλοδαπούς.

Ένταση και επεισόδια στη συγκέντρωση που έγινε στη Μεσαρά, με “φόντο” τις συμπλοκές που έγιναν πριν από λίγες ημέρες ανάμεσα σε Πακιστανούς και ντόπιους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην είσοδο του Τυμπακίου μερίδα διαδηλωτών συγκρούστηκε με την αστυνομία. Ακολούθησε πετροπόλεμος και ρίψη χημικών αλλά και κρότου – λάμψης από τους αστυνομικούς.

Συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν χώρο που λειτουργεί ως τζαμί, όμως οι αστυνομικοί τους πρόλαβαν και ακολούθησαν τα επεισόδια. Μάλιστα, από τα επεισόδια υπήρξε και τραυματισμός ενός ηλικιωμένου τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, ενώ η κατάσταση είναι έκρυθμη. Παρά την πρόθεση των διοργανωτών να περιφρουρήσουν την κινητοποίηση, τα επεισόδια δεν έλειψαν.

Οι συγκεντρωμένοι, σε ψήφισμα που εξέδωσαν ζητούν την απέλαση των παράνομων μεταναστών, σε διαφορετική περίπτωση θα επαναλάβουν τη συγκέντρωση σε μια εβδομάδα, όπως ειπώθηκε μεταξύ άλλων. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο επανάληψης των βίαιων συμπλοκών που προκάλεσαν αντιδράσεις και φόβο για ακόμα χειρότερων.

Πάντως, η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα έχει καταφέρει σύμφωνα με πληροφορίες, να δώσει ένα γερό “χτύπημα” στα κυκλώματα “μαύρης εργασίας” που δρούσαν ανεξέλεγκτα στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ekriti