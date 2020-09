Κέρκυρα

Μηχανή συγκρούστηκε με πυροσβεστικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το όχημα της υπηρεσίας κατευθυνόταν σε σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά....

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Κέρκυρα, όταν μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κατευθυνόταν σε σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά.

Το συμβάν συνέβη στα νότια του νησιού, στην περιοχή Χαλικούνα, σε αγροτικό δρόμο.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη τα αίτια του ατυχήματος.