Στη Θεσσαλονίκη τα ασυνόδευτα παιδιά της Μόριας (εικόνες)

Έφτασαν και τα τελευταία από τα 400 και πλέον ανήλικα στη Θεσσαλονίκη.

Με τη συνοδεία προσωπικού του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία από τα 400 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά της Μόριας.

Η μεταφορά τους από τη Λέσβο ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης και νωρίς το πρωί της Πέμπτης έφτασε και η τελευταία πτήση.

Όλα τα παιδιά υποβλήθηκαν σε τεστ για κορονοϊού προτού αναχωρήσουν από τη Λέσβο, θα μεταφερθούν ωστόσο σε χώρους όπου θα παραμείνουν σε δεκαήμερη καραντίνα.

Την οργάνωση των πτήσεων τσάρτερ από τη Λέσβο για τη Θεσσαλονίκη ανέλαβε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Η χρηματοδότηση είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο συντονισμός της Ειδικής Γραμματείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του υπουργείου Μετανάστευσης.

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, με συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης η αποχώρηση των 406 ασυνόδευτων ανηλίκων από τη Λέσβο.

Σε πρώτη φάση οι ανήλικοι απομακρύνθηκαν από το χώρο της πυρκαγιάς και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους, όπου τους παρασχέθηκε στέγη, τροφή και περίθαλψη.

Στη συνέχεια οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση για να αποχωρήσουν με τρεις ειδικά ναυλωμένες πτήσεις, από το βράδυ της Τετάρτης ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, από το νησί της Λέσβου.

Το πρώτο αεροσκάφος, που απογειώθηκε λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ της Τετάρτης από το αεροδρόμιο "Οδυσσέας Ελύτης" στη Μυτιλήνη, μετέφερε 165 ασυνόδευτα παιδιά. Η δεύτερη, με 156 ανήλικα, απογειώθηκε στις 02.00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ η τρίτη, με 85 ασυνόδευτα ανήλικα, αναχώρησε στις 07.30 το πρωί.

Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς δομές φιλοξενίας στη βόρεια Ελλάδα, όπου θα παραμείνουν προσωρινά, καθώς συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό τόσο το πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε χώρες της ΕΕ όσο και η τοποθέτηση τους σε ξενώνες μακροχρόνιας φιλοξενίας στην ενδοχώρα.

Κύριο μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η προστασία αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει συντονισμένες προσπάθειες τους τελευταίους μήνες για να προστατευτούν αποτελεσματικά οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Περισσότεροι από 800 ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν ήδη μεταφερθεί σε χώρες της Ευρώπης

Τόσο η υλοποίηση του προγράμματος εθελοντικής μετεγκαταστάσης σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ όσο και η αύξηση των θέσεων σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας στην ενδοχώρα, επέτρεψαν τη μεταφορά των 800 και πλέον ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τους προηγούμενους μήνες.

Ακριβώς αυτή η συστηματική προσπάθεια ήταν που κατέστησε εφικτό να μεταφερθούν τις τελευταίες ώρες και οι υπόλοιποι ασυνόδευτοι ανήλικοι που είχαν παραμείνει στη Μόρια, σε ασφαλείς δομές στην ενδοχώρα.

Από τις πρώτες ώρες που ξέσπασε η πυρκαγιά, η συντονισμένη αντίδραση των ανθρώπων στο πεδίο, είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν και να προστατευτούν όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα, τα οποία φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε χώρο εκτός του ΚΥΤ στον οποίο τους παρασχέθηκαν είδη πρώτης ανάγκης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Ο μηχανισμός που είχε αναπτυχθεί κατά το προηγούμενο διάστημα για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, κινητοποιήθηκε και σε αυτήν την περίπτωση και έτσι με συντονισμένες ενέργειες από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, την άμεση απόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε εντός λίγων ωρών, η μεταφορά των 406 ασυνόδευτων ανηλίκων που είχαν παραμείνει στη Μόρια, τηρώντας παράλληλα όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας.

Τα ασυνόδευτα ανήλικα έχουν ήδη ελεγχθεί για Covid-19 από τον ΕΟΔΥ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η κρίση δεν αλλάζει σε τίποτα τον προγραμματισμό της κυβέρνησης: Οι προσπάθειες είναι εντατικές προκειμένου να προστατευτούν αποτελεσματικά όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονται στη χώρα μας.