Χανιά

Υπό κατάληψη το δημαρχείο Χανίων (εικόνες)

Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν στο δημαρχείο οι διαμαρτυρόμενοι.

Σε κατάληψη βρίσκεται, από το πρωί, το κεντρικό κτίριο του δημαρχείου Χανίων επί της οδού Κυδωνίας, από άτομα, κυρίως, νεαρής ηλικίας αλλά και πολίτες που διαμαρτύρονται για την εκκένωση από τις αστυνομικές δυνάμεις οικήματος στον λόφο Καστέλι της παλιάς πόλης των Χανίων που τελούσε υπ κατάληψη για 16 χρόνια από μέλη της συλλογικότητας «Ρόζα Νέρα».

Έξω από το δημαρχείο έχουν υψωθεί δύο πανό, μεταδίδονται συνθήματα από μεγαφωνική εγκατάσταση, ενώ οι συμμετέχοντες μοιράζουν φυλλάδια σε διερχόμενους πολίτες.

Σε μικρή απόσταση από την είσοδο του δημαρχείου υπάρχουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ οι συμμετέχοντες στην κατάληψη προαναγγέλλουν συγκέντρωση στην πλατεία της δημοτικής αγοράς των Χανίων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι.

Πηγή: flashnews.gr