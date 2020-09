Σέρρες

Τα ευρήματα των ερευνών στις φυλακές Νιγρίτας

Προανάκριση από το οικείο αστυνομικό τμήμα και πειθαρχικός έλεγχος, για τα ευρήματα.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε δύο κελιά του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιο μαχαίρι,

τριμμένα ναρκωτικά χάπια, συνολικού βάρους 14,9 γραμμαρίων,

κινητό τηλέφωνο και 2 ζεύγη ακουστικών.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.