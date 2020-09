Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Μπλεμενιάνοι, στον δήμο Τριφυλίας, στη Μεσσηνία.

Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 11 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Φωτογραφίες: gargalianoionline.gr