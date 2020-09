Θεσσαλονίκη

Αντιδήμαρχος ακινητοποίησε διαρρήκτη! (βίντεο)

Διαρρήκτης "άνοιξε" το αυτοκίνητο αντιδημάρχου αλλά έγινε αντιληπτός, με αποτέλεσμα να βρεθεί με χειροπέδες.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν διαρρήκτης επιχείρησε και… «άνοιξε» το αυτοκίνητο αντιδημάρχου αλλά έγινε αντιληπτός, με αποτέλεσμα να βρεθεί με χειροπέδες.

Ειδικότερα, περιγράφοντας το περιστατικό στο GRTimes.gr, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Σωκράτης Δημητριάδης, εξηγεί ότι όλα ξεκίνησαν όταν είχε σταθμεύσει και κλείδωσε το αυτοκίνητο του επί της οδού Εθνικής Αμύνης.



Τότε, ο ίδιος έλειψε για λιγότερο από 10 λεπτά και μόλις επέστρεψε στο σημείο που είχε σταθμεύσει, είδε έναν άντρα να ψάχνει το εσωτερικό του οχήματος, έχοντας προλάβει να αφαιρέσει κάποια αντικείμενα!



«Μόλις αντιλήφθηκα τι γινόταν έσπευσα και τον ακινητοποίησα στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Εθ. Αμύνης. Πολύ κοντά στο σημείο βρισκόταν ένα αστυνομικός της Τροχαίας ο οποίος ακούγοντας τις φωνές ήρθε αμέσως για να βοηθήσει. Επί τόπου έσπευσαν και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης.



Ο δράστης, όπως ενημερώθηκε στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για αλλά αδικήματα.

Πηγή: grtimes.gr