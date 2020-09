Φλώρινα

“Αρκτούρος”: Φόλες στο Κέντρο Αναπαραγωγής Ελληνικού Ποιμενικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρκετοί σκύλοι πέθαναν από τις μολυσμένες τροφές, ενώ δηλητηριάστηκαν και πολλά άλλα ζώα από διάφορα είδη.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση με φόλες στον χώρο γύρω από το Κέντρο Αναπαραγωγής Ελληνικού Ποιμενικού του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στη Φλώρινα, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου άγνωστοι έριξαν και πάλι δηλητηριασμένα δολώματα στο ίδιο σημείο! Αποτέλεσμα ήταν να δηλητηριαστούν δύο σκυλιά κτηνοτρόφων που βγάζουν τα κοπάδια τους για βοσκή στην περιοχή, ενώ κανένα από τα σκυλιά του Κέντρου δεν έφαγε κάποιο από τα δολώματα αυτή τη φορά.

Άμεσα επιστρατεύτηκε η Ομάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας αποτελούμενη από την «Ιόλη», τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ράτσας Border Collie, και τη χειρίστριά του, κα Victoria Saravia, που πραγματοποίησε έρευνα στην περιοχή για την ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων και νεκρών ζώων. Πράγματι, κατάφεραν να εντοπίσουν επιπλέον δύο κουνάβια, δύο σκαντζόχοιρους, δύο νεαρά χελωνάκια και αρκετά μεγάλα έντομα που είχαν κι εκείνα τραφεί με τα δηλητηριασμένα δολώματα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Δασική Υπηρεσία Φλώρινας που παρέλαβε τα δηλητηριασμένα ζώα για ανάλυση. Δείγμα για ανάλυση απέστειλε και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.

Το νέο αυτό περιστατικό διασποράς δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας, εκτός από αποτροπιασμό προκαλεί, για άλλη μια φορά, την έντονη ανησυχία των δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων, ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε έναν χρόνο στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι περισσότερα από 50 σκυλιά είχαν πέσει θύματα δηλητηριασμένων δολωμάτων μέσα σε διάστημα μόλις 10 ημερών (7-17 Σεπτεμβρίου) σε χωριά του Αμύνταιου και της Φλώρινας (Σκλήθρο, Αγραπιδιές, Ασπρόγεια, Αετός, Μελίτη και Νυμφαίο). Από την επίθεση που δέχτηκε το Κέντρο Αναπαραγωγής Ελληνικού Ποιμενικού τον Αύγουστο είχαν σκοτωθεί τρία σκυλιά κτηνοτρόφων.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί μια βάρβαρη πρακτική με στόχο τη θανάτωση άγριων ζώων που προκαλούν ζημιές στην κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και την αγροτική παραγωγή, τη θανάτωση αλεπούδων, τη θανάτωση αδέσποτων σκύλων ή τη θανάτωση σκύλων εργασίας ως αποτέλεσμα συγκρούσεων μεταξύ χρηστών γης. Αποτελεί ταυτόχρονα ποινικό αδίκημα που επισύρει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Επίσης, αποτελεί μια εξαιρετικά επιβλαβή πρακτική για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, ενώ συνιστά σοβαρή απειλή και για τη δημόσια υγεία, αφού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Ειδικά, όσον αφορά στα μεγάλα σαρκοφάγα και τα αρπακτικά πουλιά, η παράνομη χρήση και διασπορά δηλητηριασμένων δολωμάτων στη φύση αποτελεί μία από τις κυριότερες απειλές για την επιβίωσή τους στην Ελλάδα.

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ απευθύνουν επείγουσα έκκληση για την αντιμετώπιση της μάστιγας των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Απαιτούν από τις αρμόδιες τοπικές Αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ανεύρεσης των δραστών. Επίσης καλούν τους κατοίκους της περιοχής να μην διστάσουν να σπάσουν τη σιωπή τους και να διευκολύνουν τις έρευνες των τοπικών Αρχών σε περίπτωση που γνωρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξιχνίαση κάποιου από τα περιστατικά δηλητηρίασης.