Κυκλάδες

Βύθιση σκάφους στην Ίο

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Σώοι και καλά στην υγεία τους περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού, οι 12 επιβαίνοντες (τρείς Έλληνες και 9 Γερμανοί υπήκοοι) θαλαμηγού που ημιβυθίστηκε από άγνωστη αιτία στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ίου.



Ολοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ίου.



Στο σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με τους ανέμους να πνέουν έως και 8 μποφόρ.