Πέλλα

Γιαννιτσά: Αναστολή λειτουργίας της εταιρείας κονσερβοποιίας λόγω κορονοϊού

Με απόφαση Χαρδαλιά αναστέλλεται η λειτουργία της εταιρείας μετά τα 114 επιβεβαιωμένα κρούσματα κρονοϊού.

Την αναστολή λειτουργίας της κονσερβοποιίας στα Γιαννιτσά αποφάσισε η Πολιτική Προστασία, μετά τα 114 κρούσματα κορονοϊού.

Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

"Λόγω επιβεβαιωμένου υψηλού επιδημιολογικού φορτίου (114 κρούσματα) σε εταιρεία κονσερβοποιίας στη Δ.Ε. Γιαννιτσών, κατόπιν σχετικών ελέγχων, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, καθώς και σε συνεννόηση με τα στελέχη του ΕΟΔΥ που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, αναστέλλεται η λειτουργία της εν λόγω εταιρείας στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποδομών και των εγκαταστάσεών της, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.



Η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας ισχύει για 7 ημέρες από 11-09-2020 και ώρα 06.00 έως 18-09-2020 και ώρα 06.00."