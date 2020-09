Χανιά

Απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Αγυιάς

Άφαντος είναι ο νεαρός κρατούμενος που απέδρασε από τη φυλακή.

Από τις φυλακές Αγυιάς απέδρασε ένας αλλοδαπός κρατούμενος την Πέμπτη και ακόμα δεν έχει εντοπιστεί.

Ο 27χρονος βρήκε ευκαιρία να το σκάσει κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε ομάδα εργασίας.

Μέχρι την Παρασκευή το πρωί ο κρατούμενος παρέμενε άφαντος, παρά τις εκτεταμένες έρευνες.