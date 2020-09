Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με άνδρα που βρέθηκε πυροβολημένος στην μέση του δρόμου

Το πτώμα εντόπισε περαστικός. Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές.

Πτώμα άνδρα, που έφερε τραύματα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, βρέθηκε από διερχόμενο, σε παράδρομο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στο ύψος του Σχολαρίου.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.