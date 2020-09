Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη σπείρα διαρρηκτών

«Ειδικότητα» στις... διαρρήξεις είχαν τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Ειδικότητα στις… διαρρήξεις είχαν 4 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας έχοντας στην κατοχή τους εργαλεία με τα οποία παραβίαζαν τις κλειδαριές εισόδων οικιών.

Όπως προέκυψε, τρεις άνδρες και μία γυναίκα ενέχονται σε 7 διαρρήξεις οικιών σε περιοχές της Πέλλας και της Φλώρινας, απ' όπου αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι διαρρήξεις έγιναν τον τελευταίο μήνα και οι δράστες αφαίρεσαν από τα σπίτια χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, αξίας άνω των 3.500 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.