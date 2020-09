Φθιώτιδα

Νύχτα εφιάλτης για μητέρα και γιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδίστακτοι κακοποιοί μπούκαραν στο σπίτι τους και με τη βία τους λήστεψαν.

Αντιμέτωποι με τρεις αγνώστους ήρθαν τα ξημερώματα ένας άνδρας και η μητέρα του. Οι αδίστακτοι ληστές μπούκαραν στο σπίτι τους, στην Αγία Μαρίνα στη Στυλίδα, τους απείλησαν και τους χτύπησαν.

Ο 40χρονος αν και αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, πάλεψε με τον έναν από τους ληστές, μέχρι που οι άλλοι δυο τον χτύπησαν με πιστόλι στο κεφάλι.

Οι ληστές δεν δίστασαν να δέσουν και να φιμώσουν τη μητέρα του 40χρονου άνδρα, απειλώντας να της κάνουν κακό αν δεν τους έγινε χρήματα.

Ο γιος της, προκειμένου να μην πειράξουν οι ληστές τη μητέρα του, τους έδωσε ό,τι χρήματα είχε στο σπίτι και οι τρεις δράστες εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν ο γιος και η μητέρα του, οι δυο από τους ληστές φορούσαν κουκούλες και τρίτος καπέλο, ενώ μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

Πηγή: tvstar.gr