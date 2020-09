Καστοριά

Καστοριά: ρουκέτες, εκρηκτικά και όπλα βρέθηκαν θαμμένα σε χωράφι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρήκαν οι Αρχές θαμμένο και ποιά ειναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται μεταξύ των οποίων και αυτό της τρομοκρατίας.

Σημαντική ποσότητα όπλων και πυρομαχικών εντόπισαν αργά σήμερα το απόγευμα άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς να είναι επιμελώς θαμμένα σε αγροτική περιοχή κοντά στο Δισπηλιό Καστοριάς.

Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας πρόκειται για 5 αυτόματα τυφέκια εκ των οποίων τα τρία είναι τύπου καλάσνικοφ ένας εκτοξευτήρας με αντιαρματικές ρουκέτες, χειροβομβίδες και κουτιά με σφαίρες.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας είναι ακόμη σε εξέλιξη, ενώ αστυνομική πηγή σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα που μπορεί να συνδέουν την ύπαρξη του εξοπλισμού με παλιές ανεξακρίβωτες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Καστοριάς έως και την πιθανότητα να συνδέονται με κύκλους της τρομοκρατίας.

Μια βασική παράμετρος πυο εξετάζεται ειναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα να σχετίζονται με υπόθεση σύλληψης αξιωματικού της Αστυνομίας, για όπλα και ναρκωτικά, το 2016.