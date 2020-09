Ηράκλειο

Γιατρός με κορονοϊό στο Βενιζέλειο

Αισθάνθηκε αδιαθεσία σε εφημερία και έκανε το τεστ. Με πόσους είχε έρθει σε επαφή στο Νοσοκομείο. Ξεκίνησε η ιχνηλάτηση.

(εικόνα αρχείου)

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε γιατρός παθολόγος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Όπως έγινε γνωστό, ο γιατρός είχε πάει για διακοπές στη Μήλο και επιστρέφοντας υποβλήθηκε σε τεστ για κορονοϊό.

Το βράδυ της Πέμπτης που είχε εφημερία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ένιωσε μυαλγία και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο. Σήμερα τα αποτελέσματα του τεστ, έδειξαν ότι ο γιατρός είναι θετικός στον κορονοϊό.

Από την διαδικασία ιχνηλάτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει προκύψει ότι ήρθε σε επαφή με 9 γιατρούς και νοσηλευτές, των οποίων οι επαφές ιχνηλατούνται.

Η διοίκηση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ενώ έχει δοθεί εντολή και έχει ξεκινήσει ήδη από απόψε, διαδικασία απολύμανσης του συγκεκριμένου χώρου.

Να σημειωθεί ότι ο έμπειρος γιατρός δεν ήρθε σε επαφή με ασθενείς κατά την διάρκεια που εκείνος το βράδυ της Πέμπτης, βρισκόταν στους χώρους του νοσοκομείου.

Πηγή: neakriti.gr