Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες σε νεαρή για εγκατάλειψη θύματος σε τροχαίο

«Λύθηκε» από την ΕΛΑΣ το μυστήριο για το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το αμάξι που χτύπησε δικυκλιστή.

Στη σύλληψη μιας 24χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό και εγκατάλειψη του θύματος στον τόπο του ατυχήματος προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η νεαρή τα ξημερώματα της Παρασκευής, κινούμενη με επιβατικό αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα εγκαταλείποντας τον τραυματία στον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις κατά Νόμο απαραίτητες ενέργειες.

Έπειτα από διεξοδικές έρευνες εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr