Λέσβος

Ένταση και πετροπόλεμος στην Λέσβο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πνεύματα "άναψαν" μεταξύ ομάδας μεταναστών και δυνάμεων της Αστυνομίας. Φωτιά στο Καρά Τεπέ.

Ένταση σημειώθηκε κατά την διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας το πρωί του Σαββάτου από πρόσφυγες και μετανάστες που διέμεναν στο ΚΥΤ της Μόριας.

Μετά τις 11 το πρωί, τα πνεύματα άναψαν μεταξύ ομάδας μεταναστών και δυνάμεων της Αστυνομίας και ακολούθησε πετροπόλεμος.

Κατά τη διάρκεια της πορείας στην Ε.Ο Παναγιούδας- Μυτιλήνης, ξέσπασε φωτιά στο βουνό, στον Καρά Τεπέ κοντά σε επιχειρήσεις και βενζινάδικο της περιοχής.

Στο σημείο έφτασαν με δυσκολία λόγω της πορείας διαμαρτυρίας, 2 πυροσβεστικά οχήματα, που κατάφεραν, με τη συνδρομή πετζετέλ, να περιορίσουν τη φωτιά, χωρίς να πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Πάντως, όπως σημειώνει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του νέου κέντρου προσωρινής φιλοξενίας στο Πεδίο Βολής του Καρά Τεπέ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το υπουργείο, «βρίσκεται εν εξελίξει η χαρτογράφηση των σκηνών. Στόχος η καλύτερη καταγραφή των επωφελούμενων που θα φιλοξενηθούν προσωρινά, καθώς και η οριοθέτηση γειτονιών βάσει εθνικότητας. Κατά την είσοδο στο νέο κέντρο, θα διενεργείται σε όλους ανεξαιρέτως τους επωφελούμενους έλεγχος για COVID-19».

Βίντεο: stonisi.gr