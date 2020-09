Παράξενα

Χτύπησε δημοτικό αστυνομικό επειδή του έκοψε... κλήση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοτικός αστυνομικός κατέθεσε μήνυση και ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη...

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας δημοτικός αστυνομικός πριν από μερικές ημέρες στην Καλαμπάκα , όταν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του βεβαίωσε παράβαση σε οδηγό.

Συγκεκριμένα όταν ο αστυνομικός αντιλήφθηκε την παράνομη στάθμευση οχήματος, επιχείρησε να κόψει κλήση στον οδηγό, με εκείνον να του «απαντά» με γροθιές στην πλάτη, ενώ στην συνέχεις τράπηκε σε φυγή.

Τα στοιχεία ωστόσο που είχε κρατήσει ο αστυνομικός τον « έκαψαν» με αποτέλεσμα λίγα λεπτά αργότερα οι άντρες της ΕΛΛΑΣ να φτάσουν στα ίχνη του και να τον συλλάβουν, ενώ ο δημοτικός υπάλληλος αφού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, έπειτα υπέβαλε μήνυση .

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος δηλώνοντας:

“Ο Δήμαρχος Μετεώρων καταδικάζει απερίφραστα την βίαιη επίθεση που δέχθηκε υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μετεώρων το βράδυ της Τετάρτης 09/09/2020 σε κεντρικό σημείο της πόλης. Τέτοια φαινόμενα βίας σε βάρος εργαζομένων είναι επιεικώς απαράδεκτα και καλεί όλους μας σε εγκράτεια και συνεργασία ειδικά αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο.

Η νομιμότητα είναι υποχρέωση όλων μας και οφείλουμε να την τηρούμε. Για την τήρηση αυτής της νομιμότητας είναι επιφορτισμένη μεταξύ άλλων και η Δημοτική Αστυνομία, ώστε η καθημερινότητα μας να είναι καλύτερη.

Συγκεκριμένα το ατυχές περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο της πόλης ενώ ο Δημοτικός Αστυνομικός εκτελούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, συνέβη μετά από πράξη επιβολής προστίμου για την παραβίαση ρυθμιστικής πινακίδας του Κ.Ο.Κ. επί της οδού Χατζηπέτρου (εκ περιτροπής στάθμευση-μονά/ζυγά-πινακίδες Ρ-41/Ρ-42). Καθώς ο παραβάτης – πολίτης δέχθηκε κλήση από τον υπάλληλο, ο παραβάτης του επιτέθηκε βιαίως γρονθοκοπώντας τον πισώπλατα και προκαλώντας στον υπάλληλο σωματικές βλάβες. Παρόλο που ο παραβάτης τράπηκε σε φυγή, μετά την άμεση ενεργοποίηση της ΕΛ.ΑΣ ο παραβάτης οδηγήθηκε στο Α.Τ. Μετεώρων. Στη συνέχεια και αφού ο Δημοτικός Αστυνομικός δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο Κ.Υ. Καλαμπάκας υπέβαλε μήνυση μετά την οποία κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Το πρωί της Πέμπτης 10/09/2020 ο παραβάτης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρικάλων. Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για επίθεση-πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης και τον καταδίκασε σε 7 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή. Η άσκηση των καθηκόντων ενός εργαζομένου εντάσσεται στην προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας, στη βάση της νομιμότητας και των υπαρχόντων κανονισμών και διατάξεων. Συμπεριφορές τέτοιου είδους επισύρουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων και ο Δήμος Μετεώρων συνολικά είναι αρωγός των Δημοτών-Πολιτών όμως και οι Δημότες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τους νόμους του Δήμου και του Κράτους συνολικά.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος”.

Πηγή: trikalavoice.gr