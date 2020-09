Λέσβος

Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στην Μυτιλήνη

Με απόφαση του Δημάρχου Στρατή Κύτελη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά. Πότε θα ανοίξουν.

Δεν ανοίγουν τη Δευτέρα τα σχολεία του Δήμου Μυτιλήνης. Με απόφαση του Δημάρχου Στρατή Κύτελη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού. Σε συνδυασμό με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την καταστροφή του ΚΥΤ της Μόριας και την παρουσία χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Μυτιλήνης «η απόφαση αυτή ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, οι οποίοι εξέφρασαν, μέσω Συλλόγων και της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, την ανάγκη για αναστολή έναρξης της σχολικής χρονιάς».