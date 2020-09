Ηλεία

Φωτιά στα Λεχαινά

Αμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης. Ρίψεις νερού και από αέρος.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άγιοι Θεόδωροι, στ αΛεχαινά Ηλείας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα.

Αμεσα ξεκίνησαν ρίψεις νερού απο 2 αεροσκάφη.