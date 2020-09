Φθιώτιδα

Φωτιά στην Βαρδαλή

Αμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη και επίγειες δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία απο πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση, στη Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού, στην Φθιώτιδα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα.

Την προσπάθεια πυρόσβεσης συνδράμουν με ρίψεις νερού απο αέρος 4 αεροσκάφη.