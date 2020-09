Λέσβος

Καρά Τεπέ: στον νέο καταυλισμό της Λέσβου πρόσφυγες και μετανάστες (εικόνες)

Υποβάλλονται σε τεστ για τον κορονοϊό και προχωρούν στην εγκατάστασή τους, κάποιοι από τους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο.

Στον νέο προσωρινό καταυλισμό στον Καρά Τεπέ μεταφέρονται πρόσφυγες και μετανάστες, αφού πρώτα υποβληθούν στο γρήγορο τεστ για τον κορονοϊό.

Νωρίς το απόγευμα εντοπίστηκε το πρώτο θετικό κρούσμα και λίγο αργότερα ένα δεύτερο. Οι ασθενείς, μαζί με τις επαφές τους, μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στον καταυλισμό.

Μέχρι τις 19:00 είχαν εγκατασταθεί περίπου 80 πρόσφυγες και μετανάστες, κυρίως οικογένειες και ευάλωτοι άνθρωποι, ενώ η διαδικασία μεταφοράς τους αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 22:00 και να συνεχιστεί αύριο το πρωί.

Οι σκηνές που στήθηκαν χθες, έχουν οριοθετηθεί κατά «γειτονιές εθνικοτήτων».

Από νωρίς το μεσημέρι άρχισε και η διανομή φαγητού στο σύνολο των προσφύγων και μεταναστών που ζουν στην περιοχή.