Λέσβος

Κορονοϊός: πρώτο κρούσμα στους νεοεισερχόμενους στο Καρά Τεπέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανιχνεύθηκε χάρη στα γρήγορα τεστ στα οποία υποβάλλονται πρόσφυγες και μετανάστες, πριν περάσουν την είσοδο της νέας δομής

Κατά τον υγειονομικό έλεγχο των εισερχομένων στο νέο καταυλισμό του Καρά Τεπέ εντοπίσθηκε το πρώτο θετικό κρούσμα.

Το σύνολο των εισερχόμενων στο νέο καταυλισμό ελέγχονται υγειονομικά με τα τέστ γρήγορης ανίχνευσης της νόσου, που δίνουν αποτελέσματα σε 15 περίπου λεπτά.

Τα τεστ μεταφέρθηκαν χθες στη Λέσβο από τον ΕΟΔΥ. Όσοι βρίσκονται θετικοί στη νόσο, όπως και όσοι ιχνηλατηθούν ως επαφές οδηγούνται σε χώρο υγειονομικής απομόνωσης που έχει δημιουργηθεί στο νέο καταυλισμό.