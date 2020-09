Ηλεία

Νεκρό μωρό σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε το Σάββατο.

Ένα βρέφος μόλις 16 μηνών είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στο δρόμο Πάτρας – Πύργου, στη διασταύρωση των Λαστεΐκων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ένα ζευγάρι και το 16 μηνών μωρό τους, με κατεύθυνση από την Πάτρα προς τον Πύργο συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα νεαρού, που είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Πάτρα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τα δύο οχήματα έγιναν άμορφες μάζες σιδηρικών.

Στο σημείο έφθασαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Πύργου, χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Δυνάμεις της Αστυνομίας διενεργούν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Πηγή: patrinews.gr