Κυκλάδες

Θανατηφόρο τροχαίο με ΙΧ που επέβαινε 5μελής οικογένεια (εικόνες)

Τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρή η μητέρα από την σφοδρή σύγκρουση. Τραυματίστηκαν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια γυναίκα και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων τρία ανήλικα παιδιά, συνέβη περίπου στις 1 και μισή τα ξημερώματα στο δρόμο προς το χωριό Γλινάδο, στην Νάξο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα στο οποίο επέβαινε μία οικογένεια, άντρας, γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά τους και που κινούνταν στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο προς τα χωριά εξετράπη της πορείας του όταν ο οδηγός-πατέρας έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε πάνω σε πέτρινο τοίχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας και τον τραυματισμό όλων των υπολοίπων επιβαινόντων.

Ο οδηγός φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πρόκειται για οικογένεια αλβανικής καταγωγής που ζει μόνιμα στη Νάξο, ενώ τα παιδιά είναι δύο κορίτσια, ηλικίας περίπου 12-13 και 7-8 ετών, και ένα αγόρι ηλικίας περίπου 17 χρόνων.

Την στιγμή του ατυχήματος το αγόρι βρισκόταν στην μπροστινή θέση με τον πατέρα, φορώντας και οι δύο ζώνη ενώ στο πίσω κάθισμα επέβαιναν η μητέρα με τα δυο κοριτσάκια, οι οποίες ωστόσο δεν φορούσαν ζώνη.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε άντρες έσπευσαν στο σημείο και με ειδικά μηχανήματα έκοψαν τις πόρτες και έβγαλαν τους τραυματίες, οι οποίοι στην συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Νάξου. Η μητέρα της οικογένειας είχε χάσει τις αισθήσεις της και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού της.

Λόγω του θανατηφόρου τροχαίου ο κεντρικός επαρχιακός δρόμος Χώρας Νάξου – Χαλκείου, παρέμεινε κλειστός για όση ώρα διήρκησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Πηγή: naxostimes.gr