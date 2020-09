Ηράκλειο

Οι “καλοί Σαμαρείτες” αποδείχθηκαν ληστές!

Προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο που περίμενε στη στάση, αλλά…

Η καλή πράξη αποδείχθηκε... σχέδιο για να τον κλέψουν. Ο λόγος για δύο άνδρες, 44 και 26 ετών, οι οποίοι το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή του Σκαλανίου, προθυμοποιήθηκαν να μεταφέρουν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, έναν 87χρονο, από τη στάση του λεωφορείου, στο σπίτι του.

Αντί για το σπίτι όμως, τον οδήγησαν σε ερημική αγροτική τοποθεσία όπου του αφαίρεσαν το ποσό των 350 ευρώ που είχε πάνω του.

Κατόπιν αξιοποίησης οπτικού υλικού και οι δύο δράστες μετά από λίγες ώρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Πηγή: ekriti.gr