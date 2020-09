Αρτα

Τραγωδία! Πέρασε από τους πρώτους στην Ιατρική και “έσβησε” σε τροχαίο

Θρήνος για τον νεαρό, που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Είχε καταφέρει να εισαχθεί από τους πρώτους στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Πρόωρα “έσβησε” ενός 19χρονος στην Άρτα, όταν τα ξημερώματα υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα στο ύψος του Κάστρου.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Ο άτυχος νέος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Όπως αναφέρεται στην τοπική εφημερίδα "H Γνώμη" ο νεαρός είχε καταφέρει να κάνει ένα από τα όνειρά του πραγματικότητα καθώς είχε εισαχθεί από τους πρώτους στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Άρτας.

Το Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας αναφέρει:

Σήμερα (13-09-2020) και ώρα 05:20, στο 75ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αντιρρίου (Περιφερειακή Οδός Άρτας), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ο τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.