Κοζάνη

Εγνατία: Ουρά χιλιομέτρων μετά από φωτιά σε νταλίκα (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε η νταλίκα, με αποτέλεσμα να «φρακάρει» ο δρόμος.

Τεράστια ουρά αυτοκινήτων έχει σχηματιστεί στην Εγνατία, όπου μία νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό έγινε στις 16:30, όταν το φορτηγό, με ξένες πινακίδες, τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία και σχημάτισαν μεγάλη ουρά, στα πρώτα δύο τούνελ του ρεύματος από τη Βέροια προς την Κοζάνη.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ μέσα στο τούνελ που συνέβη το τροχαίο, από τους καπνούς δημιουργήθηκε αποπνικτική ατμόσφαιρα περιορίζοντας και την ορατότητα.

Το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε τον οδηγό του φορτηγού ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι, πιθανόν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς.

Πηγή: kozan.gr