Ηράκλειο

Λύθηκε το χειρόφρενο.. και έπεσε στον γκρεμό (βίντεο)

«Τυχερός» μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος αφού τη στιγμή του ατυχήματος δεν υπήρχε επιβάτης στο όχημα.

Στον γκρεμό κατέληξε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Αμμουδάρας στην Κρήτη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες, λύθηκε το χειρόφρενο και κύλησε στο γκρεμό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου, που έσπευσε άμεσα στο σημείο και επιχείρησε με δύο οχήματα, δεν υπήρχαν επιβάτες στο αυτοκίνητο.

Για προληπτικούς λόγους, ωστόσο, κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: anatolh.com