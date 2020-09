Λέσβος

Εθνοφύλακας απολύθηκε μετά από απειλές κατά προσφύγων και μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του εθνοφύλακα που προκάλεσε αντιδράσεις στο πανελλήνιο. Η αντίδραση της Εθνοφυλακής.

Απολύθηκε το πρωί της Δευτέρας από το Τάγμα Εθνοφυλακής ο εθνοφύλακας που απείλησε με πυροβολισμούς πρόσφυγες και μετανάστες που μεταφέρονται στον νέο καταυλισμό στον Καρά Τεπέ.

«Εδώ είμαι στο πεδίο βολής που στήνουν τις σκηνές…. ανυπομονώ πότε θα ξανακάνουμε βολή αυτή τη φορά με φυσικούς κινούμενους στόχους», είχε γράψει σε ανάρτησή του ο Εθνοφύλακας από την Καλλονή, ο οποίος είναι και μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας. Το σχόλιο συνόδευε φωτογραφίες του από παλαιότερη άσκηση στο πεδίο βολής, όπου στήθηκε ο καταυλισμός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον συγκεκριμένο Εθνοφύλακα ζητήθηκε από χθες να παραδώσει το όπλο του ενώ από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ζητήθηκε και η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης η οποία και είναι ανεξάρτητη της θέσης του στην Εθνοφυλακή.

Η απόλυσή του έγινε, με απόφαση του Υποστρατήγου Διοικητή του Στρατιωτικού Σχηματισμού και σύμφωνα με άρθρο στον κανονισμό εθνοφυλακής σύμφωνα με το οποίο Εθνοφύλακας απολύεται όταν υπάρχουν λόγοι απείθειας ή λόγοι ασφάλειας.

Ο ίδιος πάντως αντέδρασε σε όλα τα παραπάνω διαγράφοντας το λογαριασμό του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: stonisi.gr