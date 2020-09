Χανιά

Γονιός έδειρε κι έστειλε στο νοσοκομείο καθηγητή για τη μάσκα!

Απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού. Αναφορά έκανε η Κεραμέως.

Αναστάτωση επικράτησε στο 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου στον Δήμο των Χανίων, καθώς γονέας φέρεται να ξυλοκόπησε καθηγητή λίγο πριν τον αγιασμό για την νέα σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Σύλλογο διδασκόντων του σχολείου το περιστατικό έλαβε χώρα στην είσοδο της σχολικής μονάδας, όταν μαθητής, συνοδευόμενος από τον πατέρα του, επιχείρησε να εισέλθει στο σχολείο χωρίς να φοράει μάσκα.

Ο εκπαιδευτικός, που βρισκόταν στην πόρτα του σχολείου, φέρεται να ζήτησε από τον γονέα να φορέσει μάσκα το παιδί του, αυτός αρνήθηκε και χωρίς άλλη κουβέντα επιτέθηκε στον καθηγητή με αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει:

Ο Σύλλογος διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Ελευθερίου Βενιζέλου σήμερα 14/09/2020 καταγγέλλει και καταδικάζει την αναίτια και βίαιη σωματική και λεκτική επίθεση γονέα εναντίον συναδέλφου του σχολείου μας, η οποία έλαβε χώρα στον αύλειο χώρο κατά την προσέλευση των μαθητών για τον αγιασμό.

Συνεπεία του άνωθεν συμβάντος, ο συνάδελφος μετέβη στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το γεγονός συνέβη λόγω της άρνησης του γονέα να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας δε θα ανεχθεί τέτοιες βίαιες συμπεριφορές και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατέψει τα μέλη του με κάθε νόμιμο και δίκαιο μέσο.

Αναφορά απο την Κεραμέως

Το πρωτοφανές περιστατικό με τον ξυλοδαρμό καθηγητή κατά την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς καταδίκασε η Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας παράλληλα ότι ζήτησε να κατατεθεί «σχετική αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες».

Η ανάρτηση της Νίκης Κεραμέως για το περιστατικό στα Χανιά

«Μου αναφέρθηκε περιστατικό λεκτικής και σωματικής βίας εναντίον εκπαιδευτικού σε σχολείο στα Χανιά από γονέα που αρνήθηκε να φορέσουν τα παιδιά του μάσκα. Επικοινώνησα με τον εκπαιδευτικό και τον διευθυντή του σχολείου και τους διαβεβαίωσα ότι το Υπουργείο θα κάνει ό,τι χρειασθεί για να προστατεύσει την εκπαιδευτική κοινότητα από οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Ήδη ζήτησα από την Υπηρεσία να καταθέσει σχετική αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες. Στο πρόσωπο του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικατοπτρίζεται όλο το εκπαιδευτικό δυναμικό, το οποίο υπερβάλλει εαυτόν για να στηρίξει τα παιδιά μας, τις οικογένειές τους και την κοινωνία εν συνόλω στην ιδιαίτερα δύσκολη αυτή περίοδο. Τέτοιες ενέργειες είναι αδιανόητες και δεν θα γίνουν ανεκτές».