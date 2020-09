Κορινθία

Φωτιά στον Κουταλά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Κουταλάς Κορινθίας.

Η φωτιά καίει δασική έκταση.

Στην περιοχή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.