Λέσβος

Λέσβος: συνεχίζεται η μεταφορά των μεταναστών στο Καρά Τεπέ (βίντεο)

Αυξήθηκαν τα κρούσματα στους αιτούντες άσυλο, οι περισσότεροι εκ των οποίων συνεχίζουν να κοιμούνται στους δρόμους. Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1.

Συνολικά 800 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν εισέλθει στη νέα δομή του Καρά Τεπέ, από το Σαββάτο το μεσημέρι, όταν και ξεκίνησε τη λειτουργία του, έως και χθες το βράδυ.

Από αυτούς κατά την εξέταση στην οποία υποβλήθηκαν, προκειμένου να μπουν στη νέα δομή, 21 βρέθηκαν θετικοί στη νόσο του κορονοϊού.

Τέθηκαν σε υγειονομική απομόνωση σε ειδικό χώρο ο οποίος έχει δημιουργηθεί εκεί.