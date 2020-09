Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαρός έπεσε από τα κάστρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε όταν νεαρός βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 23χρονος, όταν έπεσε στο κενό από τον Πύργο Τριγωνίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο νεαρός φέρεται να βρισκόταν στα κάστρα για να απολαύσει τη θέα, με έναν φίλο του. Φέρεται όμως, να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Πηγή: thestival.gr