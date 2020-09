Ηλεία

Μαθητής γυμνασίου θετικός στον κορονοϊό

Συναγερμός στην εκπαιδευτική κοινότητα και την οικογένεια του 13χρονου. Ξεκίνησε η ιχνηλάτηση επαφών. Εκτακτη σύσκεψη των τοπικών Αρχών.

Ένα 24ωρο μετά το άνοιγμα των σχολείων, ένας μαθητής στον Πύργο, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα 13χρονο αγόρι, το οποίο φοιτά σε Γυμνάσιο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που φτάνουν στο Patrisnews, ο μαθητής είναι ασυμπτωματικός και βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πως τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν τα άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, βγήκαν αρνητικά.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη υπό τον δήμαρχο Πύργου, τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, και τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, στην οποία συμμετέχουν όλοι αρμόδιοι φορείς για να αποφασιστούν όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.