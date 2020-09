Σάμος

Φωτιά στο ΚΥΤ Σάμου (εικόνες)

Πυροσβέστες προσπαθούν να οριοθετήσουν το μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει έξω από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Σάμου.

Η φωτιά, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, έχει εκδηλωθεί σε λόφο κοντά στον χώρο της δομής με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να οριοθετήσουν το μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Ανατολικής Σάμου.

Στο ΚΥΤ της Σάμου έχουν καταγραφεί δύο κρούσματα κοροναϊού και η δομή έχει τεθεί σε υγειονομικό αποκλεισμό για δύο εβδομάδες.











βίντεο: samos24.gr