Έβρος

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη (εικόνες)

Οι άνεμοι είναι ισχυροί και το μέρος δύσβατο.

Eπιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 18.30 σε δασική έκταση στην περιοχή του οικισμού της Μελίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία στην επιχείρηση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ με την έναρξη της φωτιάς πραγματοποίησε ρίψεις νερού το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης.

«Αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή, συνολικής έκτασης περίπου πέντε χιλιομέτρων, που λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Υπάρχει πλήρης ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα και στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν από την πρώτη στιγμή μηχανήματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή του στρατού. Οι δυνάμεις θα ενισχύονται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου και πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας του Νομού, Δημήτρης Πέτροβιτς.

Ήδη, σύμφωνα με τον κ. Πέτροβιτς, γίνεται η προσπάθεια δημιουργίας ζώνης πυρασφάλειας προκειμένου να αναχαιτιστεί η πορεία της φωτιάς, η οποία κατευθύνεται προς τον οικισμό της Νίψας. «Αν οι φλόγες περάσουν τον υδροταμιευτήρα υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί ο οικισμός και είμαστε σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκκένωσής του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος ο κ. Πέτροβιτς σημειώνει πως «προκαλεί πολλά ερωτηματικά το γεγονός ότι στο τελευταίο δεκαήμερο έχουμε στον Έβρο έντεκα φωτιές, οι πέντε εκ των οποίων στο νότιο τμήμα του Νομού και μάλιστα μεγάλες, όπως η φωτιά της Αισύμης, για την κατάσβεση της οποίας χρειάστηκε μεγάλη εναέρια υποστήριξη. Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα με δείκτη επικινδυνότητας 4, αλλά και το ότι εντοπίσαμε, σε προηγούμενες φωτιές ότι εκδηλώθηκαν σε σημεία-περάσματα μεταναστών όπου βρέθηκαν και ίχνη μικρής κατασκήνωσης, είναι τα στοιχεία που μας προβληματίζουν, γιατί είναι πρωτοφανές όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε έντεκα φωτιές σε διάστημα δέκα ημερών», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΟΠΠ και αντιπεριφερειάρχης Έβρου.

Από την πλευρά του ο δασάρχης Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Πιστόλας, δηλώνει από το σημείο της πυρκαγιάς, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η φωτιά κινείται νοτιοδυτικά και σε δύο μέτωπα, με το κυρίως μέτωπο προς το φράγμα του Διποτάμου, στην περιοχή του Δρυμού. Οι δυνάμεις, χωματουργικά και πυροσβεστικά μηχανήματα βρίσκονται στο δρόμο προς το φράγμα του Διποτάμου προκειμένου ν' αναχαιτίσουν εκεί τις φλόγες. Παράλληλα, χωματουργικό μηχάνημα επιχειρεί και στο δεύτερο μέτωπο της φωτιάς, στο ρέμα του "Καβουρατζή". Σε ότι αφορά τη βλάστηση, σημειώνει ότι στην περιοχή υπάρχει ποικιλομορφία, δρυοδάσος, φυτείες ακακίας και αγροτικές καλλιέργειες».

