Ηράκλειο

Κρήτη: μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιούνται έλεγχοι σε σπίτια αλλοδαπών και γίνονται προσαγωγές.

Φωτογραφία αρχείου

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από πολύ νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην περιοχή της Μεσαράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, δεκάδες αστυνομικοί έχουν σαρώσει την περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους σε σπίτια αλλοδαπών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί από όλες σχεδόν τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ενώ κατά πληροφορίες, έχουν γίνει και προσαγωγές.

Η τοπική ΕΛ.ΑΣ φέρετε αποφασισμένη να βάλει ένα τέλος στην ανομία αλλά και στην παραβατικότητα, ειδικά μετά τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Τυμπακίου.