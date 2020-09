Αχαΐα

Κορονοϊός: Μητέρα - αρνητής της μάσκας βρέθηκε θετική

Είχε παρευρεθεί, μάλιστα, στην κατάληψη του σχολείου του γιου της ώστε να συμπαρασταθεί ενάντια στην χρήση μάσκας, ενώ φέρεται να εργάζεται σε νοσοκομείο.

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε μητέρα, η οποία πρωτοστατούσε στο κίνημα αρνητών της μάσκας στην Πάτρα και είχε σπεύσει, μάλιστα, να στηρίξει την κατάληψη σχολείου στην οποία συμμετείχε ο γιος της ενάντια στη χρήση των μασκών.

Η ίδια, υπάλληλος νοσοκομείου, υπεβλήθη σε τεστ για κορονοϊό (ήταν ασυμπτωματική) αλλά το αποτέλεσμα βγήκε αφού είχε πάει στο σχολείο.

Τόσο αυτή, όσο και η δομή υγείας στην οποία εργάζεται, αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.