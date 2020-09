Θεσσαλονίκη

Έκρηξη σε ΑΤΜ γκρέμισε τοίχο (εικόνες)

Αναστάτωση προκλήθηκε στη γειτονιά από τον ήχο της έκρηξης.

Έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) προκάλεσαν άγνωστοι, στις 5 τα ξημερώματα, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες προσέγγισαν το ΑΤΜ, το οποίο βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο επί της οδού 25ης Μαρτίου και αφού το ανατίναξαν αφαίρεσαν από το εσωτερικό του άγνωστο -μέχρι στιγμής- χρηματικό ποσό.

Ο θόρυβος από την έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής που ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικές έρευνες για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Φωτογραφίες: seleo.gr