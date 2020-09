Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Μεταξύ δύο οικισμών βρίσκεται η πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει στην περιοχή.

Με τη συνδρομή από αέρος τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών και δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, που με το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιούν ρίψεις νερού, συνεχίζεται, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που παραμένει σε εξέλιξη σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Μελίας και Νίψας.

Ως προς τις επίγειες δυνάμεις, στην περιοχή επιχειρούν 61 πυροσβέστες με 24 οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ικανός αριθμός χωματουργικών μηχανημάτων. Η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, περίπου στις 6.30, εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο δασάρχης Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Πιστόλας, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα όσα συνέβησαν χθες βράδυ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Στη διάρκεια της νύχτας κατεβλήθη μία μεγάλη προσπάθεια για ν' αναχαιτιστεί η φωτιά που είχε κατεύθυνση προς τον οικισμό της Νίψας. Οι ισχυροί άνεμοι, η διεύθυνση των οποίων μεταβαλλόταν συνεχώς και η αδυναμία συνδρομής από αέρος λόγω της ώρας, δυσκόλευαν το έργο της οριοθέτησης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Με τη διεύρυνση του υφιστάμενου οδικού δικτύου με τις απαιτούμενες επεμβάσεις, ούτως ώστε να λειτουργήσει σαν αντιπυρική ζώνη, στην περιοχή του υδροταμιευτήρα στον Δρυμό, η πυρκαγιά δεν προσέγγισε τον οικισμό της Νίψας, για τον οποίο με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν τίθεται θέμα κινδύνου».