Φορτηγό έπεσε από γέφυρα σε ρέμα - 11 τραυματίες (εικόνες)

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, Πώς συνέβη το ατύχημα.

Ο τραυματισμός έντεκα ατόμων ήταν το αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε, σήμερα το πρωί, στην περιοχή του οικισμού της Αγνάντιας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό αυτοκίνητο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός παρακείμενου ρέματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 εκ των 17 επιβαινόντων στο όχημα, οι οποίοι φέρεται να είναι μετανάστες και πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι 11 διακομισθέντες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, φέρουν τραύματα από τα οποία δεν τίθεται θέμα κινδύνου ζωής.

