Φωτιά στην Ζάκυνθο

Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσε στο σημείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στο χωριό Αγία Μαρίνα στην Ζάκυνθο. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκεται στο σημείο.



Αναλυτικότερα, 26 πυροσβέστες με μια ομάδα αερομεταφερόμενου πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας τύπου Έρικσον, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ και Καναντέρ αλλά και υδροφόρες.



Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

φωτογραφία: imerazante.gr, βίντεο: ιonian channel