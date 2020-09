Αχαΐα

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα (εικόνες)

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 22:00 της Τετάρτης στην περιοχή της Βούντενη και των Συχαινών στην Πάτρα.

Λόγω της φωτιάς έκλεισε προληπτική ο περιφερειακός δρόμος Πάτρας – Πύργου, ενώ απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και κάποιοι άνθρωπο από τα Κάτω Συχαινά.

Στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, επιχειρούσαν το βράδυ περισσότεροι από 70 πυροσβέστες με 30 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, που προσπαθούν να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ περιπολικά της Αστυνομίας έχουν προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιμετρική οδό της Πάτρας και σε γειτονικούς δρόμους, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κίνηση των οχημάτων της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας.

Λίγο πριν απο τις 10 το πρωί η φωτιά οριοθετήθηκε η φωτιά.

Eικόνες: patrastimes.gr, thebest.gr