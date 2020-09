Δωδεκανήσα

Ρόδος: Πληθαίνουν οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από τον γυναικολόγο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου». Πλήθος επώνυμων καταγγελιών μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης.