Λακωνία

Φωτιά στο Οίτυλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει δασική έκταση στην περιοχή Οίτυλο, της Λακωνίας.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Το έργο των επίγειων δυνάμεων συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.