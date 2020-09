Αχαΐα

Κορονοϊός : Δεν αποχωρίζομαι τη μάσκα, λέει η μητέρα που βρέθηκε θετική (βίντεο)

Διαψεύδει ότι είναι αρνητής της μάσκας, αλλά και το ότι η κατάληψη στο σχολείο του γιου της έγινε κατά της μάσκας.

Αρνείται ότι είναι κατά της μάσκας η μητέρα που μαθητή από την Πάτρα, που διαγνώστηκε θετική σε κορονοϊό.

Η ίδια, εργαζόμενη σε δομή υγείας, δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι, είχε κάνει το τεστ, όπως ήταν υποχρεωμένη, πριν επιστρέψει από την άδεια στη δουλειά της.

Βάσει όμως, του πρωτοκόλλου, αμέσως μετά το τεστ, πήγε στη δουλειά της, προτού δηλαδή βγει το αποτέλεσμα.

Η ίδια, πάντως, υποστηρίζει ότι, η κατάληψη στο Λύκειο όπου φοιτά ο γιος της, δεν έγινε κατά της μάσκας, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά για την αποσυμφόρηση των αιθουσών από τους μαθητές και την υποβολή των εκπαιδευτικών σε εξέταση για τον κορονοϊό.

«Δεν αποχωρίζομαι τη μάσκα, είμαι υπέρ της μάσκας και της απόστασης», κατέληξε.